Burdo llanto de The Athletic por falta de solidaridad con Francia (salvo Chelsea FC)

The Athletic era más interesante cuando no pertenecía al The New York Times. ¿Qué tiene que ver con Enzo Fernández, Francia y la Argentina? Ya iremos a esto pero antes, el punto de vista de Golazo24: Ahora, The Athletic ha incorporado la 'cultura del NYT', que está marcada por la cultura autoritaria 'woke', que es incapaz de ver más allá de su interés en 'cancelar' todo aquello que discrepe con su punto de vista. De todos modos, con el respaldo del NYT, The Athletic creció mucho, sumó músculo de recursos y de lectores. Fue una correcta decisión venderlo por sus creadores, Alex Mather y Adam Hansmann, ejecutivos de Strava, la red social de ciclismo, senderismo, etc. La historia es el tema del libro 'Founder of The Athletic', de Hansmann.