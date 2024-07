Cherquis Bialo estalló contra Chiqui Tapia por el retraso de Boca ante Conmebol

Luego cargó contra Tapia: "¿Vas a dejar a Boca Juniors siendo presidente de la AFA sin intervenir? Boca te está dando 5 jugadores para la Selección que va a los JJOO, vos tenés que responder. Tenés que decir al presidente de Boca: ´Córrase´".

Luego ironizó: "Ahora, si yo lo que quiero es dar la vuelta olímpica con el equipo, aparecer en la foto, viajar en aviones privados, parar en hoteles 7 estrellas, tener un séquito de guardaespaldas y ser recibido por dignatarios de las provincias y tener mi propio monumento, a mi Boca me chupa... no me interesa".

Chiqui Tapia Para Cherquis Bialo, Tapia gestionó pésimo la situación de Boca

Cherquis sostuvo que un presidente de la AFA no puede "hacer correr ese riesgo", sobre todo al Xeneize, que "ha dado un servicio extraordinario".

Lo que hubiera hecho Julio Grondona según Cherquis Bialo

"¿Vos decís que Grondona lo llamaba a Domínguez (mandatario de Conmebol)?", preguntó Tomás Rebord. "¡No llamaba, le ordenaba!", gritó el ex vocero de la casa madre del fútbol nacional. "La lista de Boca va como llegó.. metete el reloj en el ort*, va esa lista, olvidate", agregó, visiblemente enojado.

"¿¡Pero qué huso horario, viejo!?", enfatizó Cherquis Bialo. "Ahí es donde el presidente de la corporación tiene que proteger a un equipo representativo. Hubo deficiencia, se confundieron con la hora (...) está todo bien, se la comieron, pero lo tengo que salvar a mi club. Como Bielsa hizo con los jugadores de Uruguay. ¿Cómo voy a liderar sin defender a los míos?", cerró.

