Conmebol vs Marcelo Bielsa: Hay expediente y la batalla continúa

Luego de eso, se refirió al periodismo: " hay porcentajes del periodismo que no agreden a determinados sectores que son responsables porque no les conviene económicamente. ¿Es verdad o mentira? Usted no lo dice por corporativismo. A mí me importa decir que le están pegando a la familia de un tipo y que hay un procedimiento para que eso no suceda." Luego aclaró que "hay una porción del periodismo ecuánime"

Más adelante se metió de lleno con la organización del torneo: “Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva"

Luego, habló sobre USA, país Organizador y dijo: “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses."

Expediente de la Conmebol

Todos los dichos mencionados anteriormente llevaron a que Conmebol abra un expediente al entrenador de Uruguay y se lo hizo saber a la AUF mediante un mail. Esto es algo que se podía presumir.

El expediente consta de varias hojas y aún no está claro que es lo que sucederá con Bielsa. Podrían haber sanciones pero aún resta esperar, lo cierto hasta el momento es la apertura del expendiente disciplinario

Continuidad de Uruguay

Los uruguayos quedaron terceros en la Copa América que finalizó el pasado domingo 14 de julio con Argentina campeón. Si bien las expectativas eran otras, mostraron competitividad y que hay una idea solidifcada de la mano de Marcelo Bielsa.

Uruguay volverá a ver acción en septiembre de este año por las Eliminatorias Conmebol. La doble fecha será ante Paraguay de local y Venezuela de visitante. Luego, la siguiente doble jornada será en octubre y luego noviembre también tendrá partidos.

Justamente en el mes 11 de este año, Uruguay recibirá a Colombia luego de todo lo sucedido en la Copa América. Aún no está definido que sucederá con Marcelo Bielsa pero el expediente podría determinar que no esté en dicho partido.

