Copa América: Detienen al presidente de la Federación Colombiana y a su hijo

Todo comenzó con un grupo reducido de hinchas colombianos que ingresaron sin entradas por uno de los portones que estaba abierto. La seguridad del evento (a cargo del estadio y no de Conmebol) tras este acto no solo arrestó a los que pudo, sino que cerró todos los ingresos al estadio. Esperando que la gente sin tickets se vaya, esto no ocurrió y luego de un rato liberaron los ingresos y eso fue tierra de nadie.