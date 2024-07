TyC Sports y su particular método para "mufar" a Colombia

Feler preguntaba: ¿Cuántos goles de cabeza tiene Colombia en la Copa América? y Edul respondía: "5 goles, récord después de Argentina en 1993 que hizo 6"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pepazx_/status/1812884036232040749&partner=&hide_thread=false Final de la Copa América pero es sólo Feler preguntándole a Edul cuantos goles tiene Colombia de pelota quieta: pic.twitter.com/SzJ9jocDGq — PepazX (@pepazx_) July 15, 2024

Si este ida y vuelta se hubiese dado en una sola ocasión, era algo aislado, pero se dio en no menos de 8 oportunidades en los 120 minutos de partido.

Argentina es un país que tiene constantemente presente la cábala y en TyC Sports lo hicieron saber. Finalmente funcionó, creer o reventar. Los de Scaloni terminaron con el arco en 0 y con este resultado se consagraron nuevamente campeones de América.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SantyPga/status/1812680461660852449&partner=&hide_thread=false Feler: Colombia tiene goles de cabeza Gastónn?



Edul: 5 pic.twitter.com/1jVnuZ7IGS — SantyPagano (@SantyPga) July 15, 2024

Feler luego aclaró en su X: "Nada fue preparado. Surgió genuinamente. A @gastonedul no se le escapa ningún dato, y yo quería tener bien en claro cuánto goles de pelota parada había hecho Colombia, nada más. Eran 5? Aguante Argentina"

Creer o reventar

Lo ya dicho, el argentino es de creer en cuestiones que rozan lo sobrenatural. Las coincidencias estuvieron muy presentes en Qatar 2022 y gracias al partido de ayer se viralizó un tuit que tiene presente los números.

Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes y Lautaro Martínez (autor del gol) entraron al mismo tiempo y fueron los encargados de generar la jugada que finalizó con el tanto del campeonato.

Un usuario de X advirtió estas modificaciones y publicó: "El 5 por el 5to gol de Lautaro El 22 de Lautaro, su gol fue en el minuto 22 del alargue. Y el 16 por la copa número 16. No puedo con tanta mística, me vuelvo locoo". Llegó a tener más de 90 mil me gusta.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanmansal00/status/1812713213118513463&partner=&hide_thread=false El 5 por el 5to gol de Lautaro

El 22 de Lautaro, su gol fue en el minuto 22 del alargue.

Y el 16 por la copa número 16.

No puedo con tanta mística, me vuelvo locoo https://t.co/89wXuQsjTr — juanma (@juanmansal00) July 15, 2024

Más contenido en Golazo24

Nicolás González se erró un gol abajo del arco y le llovieron memes

El desubicado tuit sobre Messi que Conmebol tuvo que borrar

Argentina bicampeón y las redes pidieron "jubilar" a Oscar Ruggeri

Bochornosa Copa América: caos, disturbios y agresiones empañaron la final

Finalissima Argentina vs España: Cuándo y dónde definen al Supercampeón

AFA: El video del campeón y el recuerdo de Ricardo Fort