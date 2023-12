Selección Argentina: La historia del video más viral

Daiana Martínez es el nombre de la persona que captó los momentos previos a la consagración y como la Ciudad de Buenos Aires gritaba y festejaba la obtención del título.





https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC08hLf2uLZP%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABO32G27ZCitFLry8e1O6kSnRZBwazNQnEm1A3aQZAfwUcQTXtEV3vdq284ZBAkWBOyIxzMfZBKRIlVEFFr5dGy54Q2vUOoad1sbqzxSoNVX3bNC8LyePTM93F98j8MlecGySxbIZAVeAxycuKVaZApryBrIN1xHgy62xqeOZBFmG4rwZDZD View this post on Instagram A post shared by Daiana Martínez (@inyourfacemadafaka)

“Empecé a ver grupitos, muchos estaban alrededor de celulares o apoyados en los vidrios de los bares que estaban cerrados pero que tenían los televisores prendidos. Otros escuchaban la radio y hasta había autos con las puertas abiertas. Yo iba grabando y me mandaba mensajes con mi papá y con mis amigas porque veía las impresiones de las personas, pero no sabía cómo iba el partido”, recordó en diálogo con TN.

Y posteriormente señalo: "Constantemente había situaciones en las que generalmente hay odio e intolerancia y sin embargo ahí había una actitud de felicidad y de comunidad sin distinción. Creo que no se va a volver a ver algo así". Por otro lado, admitió que no le gustó que varios cibernautas compartieran el contenido sin darle los respectivos créditos y que hasta el momento no sabe si pedir los derechos de la obra. Asimismo, sostuvo que está "segurísima" de que los jugadores vieron el asombroso video.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Emergencia energética, oficial y aceleran el 'tarifazo 2024'

¿De quién fue la primicia del DNU sobre tarifas de energía?

Javier Milei reenciende la 'maquinita' para emitir 2 billones de pesos

Temporal: Qué trenes no funcionan este lunes (18/12)

Confirmado: Reconocida figura abandona 'Desayuno Americano'