Javier Mascherano habló sobre la polémica de Enzo Fernández

Mensaje de Enzo Fernández

A través de una historia de Instagram, el volante del bicampeón de América dijo: “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”.

Declaraciones de Javier Mascherano

Javier Mascherano, entrenador de la Selección Argentina sub 23 que está próxima a jugar los Juegos Olímpicos, habló sobre la polémica con Enzo Fernández. Lo defendió de forma clara a él y a todos los argentinos en general diciendo: “Los argentinos no somos racistas. Conozco a Enzo, es un gran tipo, no tiene ningún problema con respecto a esto. Si algo somos como país es que somos completamente inclusivos, en Argentina vive gente de todo el mundo y los tratamos bien."

Respecto al video en partícular, "El Jefecito advirtió: "A veces, en el marco de una celebración, se puede tomar parte de un video y sacarlo de contexto. A veces hay que entender la cultura de cada país y saber que, a veces, lo que percibimos como una broma puede ser malinterpretado en otros lugares. Enzo también hizo saber en las redes sociales que se disculpaba. A veces la gente intenta hacer las cosas mucho más grandes de lo que son”.

Respecto a los JJOO, Argentina debutará el próximo miércoles 24 de julio a las 10 AM vs Marruecos. Además, en el grupo B, se encuentran Ucrania e Iraq.

