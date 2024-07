Viral: Kun Agüero defendió a las SAD y a Coscu no le gustó

Si los socios dicen que 'no', es no. Se acabó el problema. Si dice que 'sí'... privado. Dos más dos, cuatro Si los socios dicen que 'no', es no. Se acabó el problema. Si dice que 'sí'... privado. Dos más dos, cuatro

Mientras Coscu se reía tímidamente y no emitía opinión alguna, Agüero continuó: "Dale la oportunidad a la gente. Que vaya a votar y decida. ¿O qué, hay miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios", arremetió, en alusión a los dirigentes de los clubes y de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que se oponen a un nuevo tipo societario.

Embed EL KUN AGUERO DEFIENDE LAS SAD EN LA CARA DEL ZURDO DE COSCU pic.twitter.com/gXqmeQW33M — Javier Mileikovsky (@JaviMileikovsky) July 19, 2024

Coscu, perplejo, hasta incómodo por los dichos del Kun, no emtió palabra ni sonido alguno, algo extraño ya que el streamer es reconocido por intervenir en muchos de los temas que componen a la sociedad: políticos, futboleros, de actualidad, etc.

Ya quedó demostrado con el Mega DNU 70/2023 que nadie pondrá dinero en la Argentina si no hay ley que le otorgue seguridad a su inversión. En el caso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) Milei puso los cimientos en aquel decreto de diciembre que judicializaron, entre otros, los sindicatos y que el Senado rechazó.

A pesar de la lección del DNU 70/2023, Federico Sturzenegger, ahora ministro, insiste con el procedimiento de los decretos como si fueran leyes.

Por otro lado, la transformación de las asociaciones civiles en SAD es voluntaria, no obligatoria, y si algún club quisiera hacerlo –contrariando a la AFA donde ‘Chiqui’ Tapia rechaza la idea- deben hacer asambleas de socios que se suelen requerir mayorías calificadas para su aprobación muy difíciles de conseguir. Entonces, todo huele más a una maniobra de distracción del Gobierno de otros problemas más graves a los que no les encuentra solución como, por ejemplo, el tema dólar, reservas del Banco Central o la reciente suba del Riesgo País tras los anuncios económicos de Caputo, etc.

