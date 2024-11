Elba Marcovecchio reveló detalles exclusivos de la salud de Jorge Lanata

Más tarde, la letrada relató una emotiva charla que tuvo con el doctor Daniel López Rosseti, quien la acompañó durante el proceso : “Me dijo que Jorge no sufre, el dolor físico sí, pero que él no sufre este proceso. Acá hay una parte que es una cuestión física. Jorge es el tipo más brillante de la Argentina. Lo último que él querría es que se hablara públicamente de que no está 100%. A él le importaba su cabeza, va a estar bien, hay que darle tiempo. Jorge tiene un compromiso con la verdad. Los enfermeros le salvaron la vida seis veces”.