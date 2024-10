¿Alta a la vista?: Qué dijo la esposa de Jorge Lanata sobre la salud del periodista

Posteriormente el movilero de Socios del espectáculo le preguntó sobre la posibilidad de que el conductor reciba el alta y pueda dejar el nosocomio. "¿Sentís que ese momento está cerca Elba, del alta de que Jorge pueda estar recuperado?", preguntó y la entrevistada deseó: "Dios te escuche".

La apoderada de Lanata cruzó a Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio pidió investigar que pasó con el gasto de $51.000.000 e n medio de los rumores sobre el sueldo del conductor que en breve dejaría de cobrar en Radio Mitre.

Rápidamente quien salió a contestarle fue Alejandra Mendoza, quien se encarga de administrar el dinero de Jorge Lanata. "La señora Marcovecchio dice que yo no le rindo cuentas. En junio le mandé por WhatsApp las cuentas de Jorge y le pedí expresamente que no gaste tanto porque los mayores gastos los hizo ella, y se enojó", aclaró.





Además, en diálogo con A la tarde, calificó de "gravísimo" el hecho de que se mencione públicamente los gastos del comunicador. "A Jorge no le gustaría que ande ventilando eso. Me resulta bastante desagradable escuchar que diga cuánto cobra cada uno como si nosotros no trabajáramos", señaló.

Sobre los gastos de las hijas, aseguró: “Los gastos que hacen con las tarjetas están autorizados por su padre. Jorge los solventó porque fue su decisión mantener a sus hijas”.

