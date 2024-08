Atención Infobae: George Gillett y Tom Hicks recibieron tarjeta roja en Liverpool FC

Hicks y Gillett llegaron al club en plena efervescencia económica, pero a punto de que se iniciara la crisis financiera mundial. Para comprar el Liverpool hicieron lo mismo que habían hecho con los Texas Rangers, otro equipo de béisbol: se endeudaron, lo cargaron a las cuentas del club y prometieron una inversión histórica, estadio nuevo, jugadores y títulos.

La crisis no tardó en llegar, barriendo las esperanzas especulativas. Se sucedieron litigios con el entonces entrenador, Rafa Benítez; con la directiva y con los simpatizantes. Ahora, los seguidores del Liverpool respiraron aliviados. Habían evitado la quiebra y se habían librado del "dúo", como en Reino Unido son conocidos Hicks y Gillett.

Los tejanos avisaron de que no dejarán de sobrevolar Anfield. "Somos víctimas de una megaestafa", dijeron tras la venta y prometieron pleitear para que se les compense por los daños sufridos, que estiman en 1.140 millones. (...)".

Otra historia

La web BBC.com/ también tiene un archivo de aquel dramático 2010 para el Liverpool FC que, evidentemente no leyó el cronista Federico Cristofanelli, de Infobae.com/, al menos para consultar al vástago de George Gillett:

"Los actores Ricky Tomlinson y Joe McGann se unieron a cientos de fanáticos al protagonizar una película realizada para protestar contra los propietarios del Liverpool FC, Tom Hicks y George Gillett.

El guionista Mike Jefferies pidió a todos aquellos que quisieran expresar su enojo contra los controvertidos propietarios del club que acudieran antes al Hope Street Hotel.

Muchos fanáticos consideran que la pareja ha administrado mal su club, que tiene una deuda de £ 237,4 millones.

La película, en la que los fans dan su punto de vista frente a la cámara, se publicará en el sitio web para compartir videos YouTube.

Rich Davies, de 31 años y oriundo de Aigburth, un fanático de toda la vida del Liverpool, fue uno de los fanáticos presentes en el rodaje.

Dijo: “Antes de entrar no tenía planeado lo que iba a decir, pero cuando me puse delante de la cámara me sentí bastante emocionado. No me di cuenta de lo mucho que esto me había afectado".

Agregó: "Mientras decía '¡Hicks y Gillett, salgan de mi club!', me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi rostro. Había un fuerte sentimiento de desafío. Todos queríamos decir lo que teníamos que decir". (...)".

La otra SAD

Es evidente que no todas las SAD son iguales tal como no todas las asociaciones civiles sin fines de lucro son equivalentes. Hay de todo. Pero en el caso de Hicks / Gillett hay algo más, en Wikipedia:

"Fenway Sports Group Holdings, LLC (FSG), es un conglomerado deportivo multinacional estadounidense propietario de los Boston Red Sox (de las Grandes Ligas de Béisbol) , el Liverpool FC (de la Premier League), los Pittsburgh Penguins (de la Liga Nacional de Hockey), el RFK Racing (de NASCAR) y el Boston Common Golf (de TGL).

FSG se fundó en 2001 como New England Sports Ventures (NESV) cuando John W. Henry unió fuerzas con Tom Werner, Les Otten, The New York Times Company y otros inversores para pujar con éxito por los Red Sox. NESV anunció formalmente su cambio de nombre a Fenway Sports Group en marzo de 2011. (...)

Habiendo trabajado previamente con el club inglés Fulham, el 06/10/2010, FSG acordó comprar el Liverpool FC a los propietarios George N. Gillett, Jr. y Tom Hicks, después de que la Junta votara 3-2 para expulsarlos del club. Compró a través de una subsidiaria, "NESV I, LLC" (incorporada en Delaware, USA) y la sociedad de cartera con sede en el Reino Unido "UKSV Holdings Company Limited". (...)".

Pedido a propósito de las SAD: No vendan espejitos de colores.

-----------------------------------

