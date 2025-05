¿Tiembla Juan Román Riquelme por lo que dijo Marcelo Benedetto sobre Boca?

Pero ojo con lo que dijo Benedetto en Pasión por el Fútbol del Pollo Vignolo: "me preguntaron si estaba seguro que Russo iba a ser el Técnico de Boca. Pregunté ´¿por qué?´y yo creo que Russo está pensando en decirle que no a Boca si lo llaman". Si bien dijo que "no es taxativo", lo dio como una posibilidad concreta.