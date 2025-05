Estudio: La inteligencia artificial ya está reemplazando a los recién graduados

Esto pone a los recién graduados en una encrucijada: sin experiencia, no hay empleo. Sin empleo, no hay experiencia. «La IA está profundizando un dilema que ya existía», sostuvo Heather Doshay, socia de talento en SignalFire. Su consejo es claro: dominar herramientas de inteligencia artificial ya no es una ventaja, sino una necesidad.