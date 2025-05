Meta usará tus datos para entrenar su IA: Desde cuándo y cómo evitarlo

La medida, que ya genera polémica en redes sociales y preocupación entre usuarios y especialistas en privacidad, fue anunciada hace algunas semanas bajo el argumento del “interés legítimo”. Meta considera que no necesita el consentimiento explícito del usuario para implementar esta nueva política, alcanza con que no haya una oposición activa. Esta lógica, conocida como opt-out, traslada la responsabilidad al usuario, quien debe actuar si desea que sus datos no sean utilizados.