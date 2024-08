Federico Sturzenegger volvió a ligar en Gimnasia por las SAD

"Si no traemos capitales, no sé donde estamos"

Durante una aparición en LN+, Sturzenegger defendió la idea de permitir que los clubes argentinos tengan la opción de ser administrados bajo la figura de una Sociedad Anónima Deportiva.

Según él, esta medida otorgaría mayor libertad a los socios para decidir si desean o no abrir las puertas a inversiones privadas. Durante una entrevista en dicho canal, sostuvo:

Soy hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y si no traemos capitales, no sé dónde estamos Soy hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y si no traemos capitales, no sé dónde estamos

Este fin de semana (17/8), Sturzenegger volvió a ligar en GELP. Ya le había pasado el domingo 25 de febrero de 2024, cuando el Lobo recibió a Estudiantes de La Plata por la Copa de la Liga.

"Sturzenegger la puta que te parió", le gritaron los hinchas cuando el ex titular del Banco Central intentaba sentarse en la platea como suele hacer hace décadas. "Forro, hijo de puta, devolvenos todo lo que te robaste", le gritó un anciano.

"Sturzenegger la puta que te parió", le gritaron los hinchas cuando el ex titular del Banco Central intentaba sentarse en la platea como suele hacer hace décadas. "Forro, hijo de puta, devolvenos todo lo que te robaste", le gritó un anciano.



Así el Pueblo de Gimnasia ECHÓ a este CHORRO la última vez que pisó el estadio



Si antes lo puteaban, no me quiero imaginar ahora que quiere PRIVATIZAR al club y transformarlo en SAD



Grande gente del Lobo, a los garcas ni cabida pic.twitter.com/A7HGXyftd0 — Peronista de Perón (@AlePeronista) August 15, 2024 Las SAD, un rompecabezas social, cultural y jurídico

La sociedad argentina mayoritaria -porque es imposible ponerse en boca de todos- rechaza la idea de que los clubes adopten un modelo de Asociación Anónima. Ese rechazo radica en que el socio perdería su poder de decisión dentro de la institución a la que esté afiliado.

Desde lo jurídico, tampoco hay mucho lugar a la esperanza de Milei y el desembarco de las SAD. El código civil de la Nación no admite ser modificado por un decreto, pese a los intentos del Gobierno de turno por reglamentar el nuevo tipo de personería jurídica.

image.png Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba y Estudiantes (LP), tres instituciones que tienen 'cositas' de SAD.

Fideicomiso

Contó Ignacio Genovart en Doble Amarilla que Sturzenegger empezó a trabajar en la conformación de un fideicomiso que tendría como objetivo final el usufructo de las tierras de 'El Bosque' y el 'Polideportivo' del club a través de la empresa IRSA. Aún así, el portal de noticias sostuvo:

"No obstante, no será nada sencilla su implementación, dado que las tierras de “El Bosque” fueron donadas con cargos específicos por la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de la Plata con una cláusula irrevocable (la décima): 'destinar los predios al desarrollo de actividades deportivas profesionales o amateur, culturales, artísticas, recreativas o institucionales, no pudiendo ser enajenados, dados en garantía, cedidos o gravados a título alguno'".

