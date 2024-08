Federico Sturzenegger prepara sorpresa: Licencias de conducir que no se van a vencer

"El tema de la registración nacional de automóviles va a estar pronto, hay temas de implementación. Igual quiero decir algo que por ahí no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que se paga en el Registro del Automotor a veces no esto todo costo del registro, sino que el 70% de lo que paga son impuestos, y como saben, muchos de esos impuestos son provinciales. Lo que vamos a hacer es reducir los sobrecostos que generan los registros en sí mismos generando un mecanismo alternativo. Estamos trabajando en cambiarle la experiencia al usuario, para que todo el trámite pueda hacerlo desde la casa. En dos meses me llaman y vamos a rendir cuentas respecto a las mejoras que podamos lograr respecto a los Registros del Automotor", señaló.

El proyecto de Vásquez

El proyecto de ley que impulsa la diputada Vásquez dice que "las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, y su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo".

Certificado de legalidad de la licencia de conducir: Qué es y cómo solicitarlo El proyecto de ley que impulsa la diputada Vásquez dice que "las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento".

Y que "la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes.

A tales efectos, la autoridad de aplicación deberá contar con un registro de los médicos que hayan aprobado dicho curso, el que deberá ser de acceso público.

El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico, y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo".

Opinión de expertos

Pero más allá del proyecto, lo cierto es que los expertos no están tan de acuerdo con esta no renovación de las licencias. En primer lugar porque sostienen que hoy hacer una renovación es muy fácil, por otro lado porque no hay mucho control de salud de las personas, y ese es un déficit que tiene el sistema.

Creen que la solución no es dejarlo más libre todavía sino aumentar ese control, y citan el ejemplo de Alemania, donde afirman que hay personas que llegan a los 80 años y van y entregan su licencia de conducir porque saben que ya no están en condiciones de manejar de manera segura. Y en Argentina eso no sucede.

Y más allá de esas conductas, lo cierto es que no hay castigo que evite un accidente provocado por alguien que no está en condiciones de conducir.

"Cuando ocurrió algo grave, la sanción ya no cura el daño hecho. Hay que ir adelante, no atrás del problema", opinó un experto preocupado por la Seguridad Vial.

Otras noticias de Urgente24

"Nicolás Maduro vs Gonzalez Urrutia 2024 se parece a Maduro vs Henrique Capriles 2013"

Transporte en Santa Fe: Posible paro a la vista

Alas para Benjamin Franklin: Hacia reservas negativas -US$ 7.514 millones

Google al horno: El gigante digital declarado monopolio ilegal