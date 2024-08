Alas para Benjamin Franklin: Hacia reservas negativas -US$ 7.514 millones

Esta escasez de dólares prolonga la vida del cepo, mientras las autoridades parecen apostar a la desinflación y contención de la brecha, con dosis homeopáticas de liberación de las restricciones cambiarias."

¿Cómo es que la Administración Javier Milei pretende que el 'mercado' actúe simulando desconocer esta realidad?

Sigamos con el texto que redactó Carlos Pérez:

benjamin franklin.jpg Benjamin Franklin nunca creyó que sería tan famoso en la América más austral.

Números rojos

"(...) conviene analizar la caja en dólares de los próximos meses. Más aún, dado que a la mayor exigencia por el pago de a la mayor exigencia por el pago de importaciones se le suma la corrección a la baja en la proyección de exportaciones (-US$ 1.800 millones) impulsada por la reciente contracción en los precios de los commodities agrícolas (soja: US$ 380 por tonelada, -12,9% vs. IS-24; maíz: -11,8% y trigo: -11.7%).

De esta forma, y manteniéndose la vigencia del dólar blend (80% en el MLC o Mercado Libre de Cambios y 20% en el CCL o Contado Con Liquidación), se prevé un balance cambiario de bienes Neutro a ligeramente Negativo en adelante (-US$ 735 millones entre agosto y diciembre), tras haber sido el mayor generador de divisas en la primera parte del año (US$ 16.735 millones entre enero y julio).

En especial, octubre y noviembre serán particularmente desafiantes, previéndose saldos negativos por US$ 1.000 millones mensuales, en línea con los mayores pagos de importaciones comentados en el apartado previo.

Vale mencionarse que en este punto también incluimos los pagos del Bopreal por casi US$ 1.000 millones en lo que resta del año (incluye pago reciente de agosto), donde US$ 835 millones corresponden a vencimientos de capital y US$ 125 millones a intereses a pagar en octubre.

En cuanto a la cuenta de Servicios, también se proyecta un déficit por US$ 1.500 millones hasta diciembre, en línea con el rojo que ya se verificó entre los meses de mayo y julio en un marco de apreciación cambiaria (-US$ 385 millones promedio mensual). Adicionalmente, se prevén egresos por US$ 1.200 millones por el pago de intereses y deuda de privados y compromisos de subsoberanos.

Por su parte, se destaca que no hay pagos importantes al FMI hacia delante, con erogaciones netas por sólo US$ 307 millones en el acumulado agosto / diciembre.

Asimismo, si bien restan vencimientos por US$ 2.092 millones con otros organismos internacionales, se recibió un desembolso por US$ 647,5 millones del BID la semana pasada y estimamos ingresos netos por al menos unos US$ 1.000 millones adicionales en lo que resta del año, teniendo en cuenta que venía demorado el “revolving” de este tipo de créditos (en la primera mitad del año, se realizaron pagos netos por US$ 2.000 millones).

Stock de reservas negativo

Vale señalarse que el stock de reservas internacionales ha mostrado una tendencia a la baja desde el mes de julio (US$ 29.950 millones al 5 de julio), luego de los pagos de bonos soberanos por US$ 2.500 millones y al FMI por US$ 650 millones y con ventas netas de divisas por US$ 138 millones.

Además, se prevé una baja adicional de US$ 1.592 millones entre agosto y diciembre.

De esta forma, hacia fin de año las reservas alcanzarían los US$ 24.807 millones, implicando una mejora de sólo US$ 1.734 millones frente al año previo y de US$ 3.598 millones respecto al 10 de diciembre.

Las reservas netas se ubicarían en terreno negativo por US$ 7.514 millones (contemplando los compromisos por Bopreal de los siguientes doce meses), niveles no vistos desde el mes de enero. (...)

En definitiva, a este esquema le faltan dólares. Las autoridades deberán gestionar la escasez de divisas, a la espera de los potenciales ingresos provenientes del RIGI, blanqueo u organismos internacionales.

En tanto, el superávit comercial (por el sector energético se esperan unos US$ 8.000 millones) solo se materializará hacia delante sin dólar blend.

En efecto, las primeras estimaciones para 2025 indican un superávit cambiario de bienes de sólo US$ 7.500 millones de sostenerse el esquema exportador, que podrían transformarse en US$ 23.000 millones de eliminarse el 80/20. Vale destacarse, que continuar con el status quo actual implicaría recorrer un 2025 con baja disponibilidad de divisas."

------------------

