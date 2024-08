Sturzenegger respondió las críticas de Mauricio Macri: "Me vuela la cabeza"

El ministro de Desregulación -y ex funcionario de Cambiemos- consideró desacertado el análisis que hizo el líder de PRO: “Yo discrepo radicalmente... (Luis) Caputo tuvo superávit en un mes, así que tendría que cerrar el libro ahí, cerramos y pasamos a otro tema porque queda totalmente demostrado. Algo que nadie pensó que era posible...”, comenzó a modo de introducción Federico Sturzenegger, y remató: “Mauricio no lo logró hacer en 4 años, y Javier Milei logró en un mes. Si a mi me dicen no hay gestión, no sé, me vuela la cabeza”.