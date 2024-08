Mauricio Macri disparó contra Santiago Caputo por "negociar con los malos"

"Acá no estamos discutiendo ni una lista del año que viene, que eso son cuotas de poder. No, estamos diciéndoles 'hagamos que esto funcione con gente idónea y honesta en cada lugar'", agregó el expresidente.

Sin embargo, al referirse a su vínculo inicial con el asesor presidencial estrella, puntualizó: "Es verdad que hablamos con él mucho en enero y febrero pero, ante la falta de resultados y sentir que siempre era mejor ir a negociar con los malos que con supuestamente los que te apoyaron, desistí".

"No entiendo cómo a los que les dio la responsabilidad, primero a (Nicolás) Posse y ahora principalmente a Santiago Caputo, no entiendan que es natural tratar de apoyarse en esa experiencia (del gobierno de Cambiemos). Sobre todo, cuando te han apoyado incondicionalmente sin ningún tipo de pedidos", insistió Macri.

En esa línea, el titular del partido amarillo recordó: "Nosotros dijimos 'apoyamos, salimos a hacer campaña en el balotaje, ayudamos a fiscalizar y no queremos nada. Después ustedes verán cómo ayudamos'. Yo dije 'esto es a cambio de nada'".

Consultado sobre su vínculo con la hermana del Presidente, Karina Milei, el ex mandatario respondió: "No tuve la oportunidad de hablar. Yo no la conozco. Tuve un diálogo intenso con Santiago que no condujo a nada. Con ella no tuve, pero ojalá que un día se dé".

Pero no quedó ahí. En otra entrevista con Mitre Córdoba, Mauricio Macri insistió sobre Caputo: “Ojalá que su mensaje sorpresivo, que es claramente al que más poder le ha dado el presidente, sea el comienzo de una nueva etapa”.

En este contexto comentó que “hay un sistema de decisión que se puede mejorar ”, pero explicó: “Lo que queremos es ayudar. Yo lo único que le pido es: déjense ayudar. Lo más importante para nosotros hoy es que a este gobierno le vaya bien”.

“En vez de hablar de fusiones y el tema electoral del año que viene, empecemos hoy a trabajar juntos, empecemos hoy a complementar”, propuso Mauricio Macri, y luego aseguró: “No nos interesa disputar poder, discutir poder. Nosotros somos gente del hacer, nos interesa transformar”.

Sobre Santiago Caputo, agregó: "él dice algunas cosas que son muy ciertas. Primero que nosotros hemos dado un apoyo incondicional. Eso no se ha visto nunca en la política argentina. El PRO dijo: 'te apoyo en la segunda vuelta'".

Finalmente, Mauricio Macri analizó la manera de gobernar de Javier Milei: “ Él dice que delega, yo digo que se desentiende de muchas cosas del día a día, salvo el tema económico que está muy encima”, y opinó que “eso genera que no sea tan fácil el día después de las propuestas que uno hace que puedan canalizarse complementándose”.

