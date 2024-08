Macri hacia el rídiculo con 'funcionarios que no funcionan' y contra Santiago Caputo

Santiago Caputo y lo que “no sucedió”

Consultado este lunes en radio Mitre sobre sus declaraciones de la semana pasada cuando dijo en TN que “el entorno de Milei complica para sumar”, Macri contestó: “De entrada le echaban la culpa a (el ex jefe de Gabinete) Nicolás Posse, ahora Milei delegó en Santiago Caputo lo que hacía Posse, y a pesar de largas conversaciones que es verdad, esa parte de su respuesta es correcta, no sucedió…yo dije: ‘Espero que este mensaje de Caputo sea el inicio de una nueva etapa, si estamos hablando todos de que tenemos que unir fuerzas para luchar por el cambio y proponen todos los días un esquema nuevo en lo político…para nosotros la política no es un hecho en sí mismo sino una herramienta para transformar”.