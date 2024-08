1 semana después del 28J, la oposición 'descubre' que el misterio se llama China

Pero María Corina Machado repitió el error de Leopoldo López, Juan Guaidó y el propio Henrique Capriles: subestimar / ignorar / ¿desconocer? a China (y a Rusia).

Embed Tengo tantas cosas qué decir, pero preferí dibujar viñetas.



No podemos permitir que el régimen piense que son más grandes que Venezuela. pic.twitter.com/Poz1nUxfYv — Miguel Devia (@migdevia) August 4, 2024

Xi Jinping

China es parte de la cotidianeidad de Venezuela. Va un ejemplo: la mayoría de las motocicletas que se mueven como verdaderos enjambres por calles y autopistas venezolanas han sido fabricadas en China.

Lo mismo ocurre con los aires acondicionados para soportar el calor tropical, los automóviles y buses, los electromésticos, comenzando por las heladeras....

La mercadería llega desde los puertos de Shanghai y Hong Kong. En 2000, cuando se iniciaba el ciclo chavista, China figuraba en el puesto Nº35 de los socios de Venezuela en materia de comercio exterior. Desde hace varios años, se ha convertido en el jugador Nº1, indiscutido.

La deuda de Nicolás Maduro con Xi Jinping está impaga desde hace 6 años y suma ya US$ 67.000 millones, una cifra que supone el 66% del PBI venezolano.

Son datos públicos ¿por qué decidió obviarlos la Plataforma contestataria? Para capturar el poder se impone la profesionalidad y dejar de lado el amateurismo.

¿Qué esperaba María Corina Machado que hiciera la superpotencia acreedores y proveedora del oficialismo caribeño?

Embed Las actas de Maria Corina en su nueva página

Este testigo, Luis Veloz, tiene como cédula la clave del router

Sígueme @tecnoilde20



Sistema Patria Gran Marcha Nacional Manuel Rosales Vente Venezuela CANTV Izarra Tarek William Saab Covid Mary Pili EEUU pic.twitter.com/LJes94dEjO — TECNOILDE (@tecnoilde20) August 4, 2024

Sin Beijing no hay Caracas

La capacidad china para imitar / copiar e intentar mejorar bienes y servicios de otros tiene un ejemplo muy concreto: su avión de combate de quinta generación, el J20, tiene elementos furtivos tomados del F35, de Lockhead Martin, que le quitó al Pentágono US$ 400.000 millones para el I+D e inicio de producción. Dime quién se lo robó.

Algo similar ocurrió con el temible y también 'invisible' F22, y on los mejores portaaviones estadounidenses -aunque en este caso la plataforma y las plantas motrices fueron de Rusia- y con las joyas automovilísticas de Rolls Royce, Smart y Mini Cooper (Volvo no porque directamente la compró una empresa china).

En definitiva: no existe nada en el mundo que los chinos no puedan copiar y reproducir. En esta ocasion, ellos no necesitan recurrir al espionaje porque el CNE les ha entregado todas las matrices utilizadas de los tarjetones electorales.

Maria Corina Machado realizó una potente presentación de las actas originales. Pero ella, ingeniera graduada en la Universidad Andres Bello y con posgrado en Yale (USA), debió conocer que bien pronto las suyas dejarían de ser las actas originales.

Machado siempre fue una estudiante ejemplar y mente brillante pero la geopolitica es otra especialidad. Sin Beijing no hay Caracas, tal como podrá comprobarse en horas más. ¿Esperaban menos del madurismo?

Vayamos al lenguaje futbolero para completarlo: cierta vez Antonio Ubaldo Rattin le dijo a Juan Carlos Lorenzo, quien era el DT de la Selección argentina y dibujaba jugadas en el pizarrón: "Profe, todo bien pero ¿los otros no juegan?".

-----------------------------------

