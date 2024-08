Los artistas internacionales que se han manifestado por Venezuela

Farruko

“Con ustedes están mis oraciones. Su solución no está en violencia, ni en votos, ni gobiernos, está en sus corazones. Dios los bendiga, fuerza Venezuela”.

René Pérez Joglar (Residente)

“Siempre defenderé a la razón, no importa cual sea su procedencia. Y es razonable pedir al gobierno de Venezuela que muestre los datos, mesa por mesa, que en verdad acrediten el triunfo que ha proclamado, para que todo el mundo pueda creerles. La comunidad internacional debe exigir esto, de manera enérgica para que se respete la decisión popular. El cansancio del pueblo venezolano se siente y se escucha en las calles. Piden cambios al actual sistema, han expresado su voluntad en las urnas de manera pacifica y solidaria y esa solicitud tiene que ser respetada”.

Marc Anthony

"Mi querida gente de Venezuela. Llevaba contando los días para nuestro tan esperado encuentro después de tantos años sin verlos. Pero, debido a la dolorosa situación actual que está atravesando su país en estos momentos, mi conciencia me lleva a cancelar mi concierto del próximo 27 de Agosto. Ojalá muy pronto podamos estar juntos nuevamente. Que Dios los bendiga hoy y que la paz este con todo Venezuela".

Olga Tañón

"Todos estamos orando por ti. TODOS SOMOS HERMANOS. Cuidense por favor. PAZ PARA MI SEGUNDA PATRIA. ALGO NUEVO SE APROXIMA. No pierdas la fe. DIOS, SAN MIGUEL ARCANGEL CONTIGO. Fuerza Venezuela".

Rubén Blades

"De acuerdo con la acción del gobierno nacional. Primero, por lo de impedir el vuelo de Copa Airlines con los observadores electorales. Segundo, por insultar a la ex presidenta Moscoso. Tercero, por no ser transparente con los resultados de la elección al evitar la supervisión imparcial del proceso electoral y de los supuestos totales ofrecidos por oficinas controladas por la dictadura. Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro. El presidente Mulino actuó de acuerdo a lo que la razón y la justicia recomiendan, dada la situación. Lo que está bien hecho debe ser reconocido y apoyado por todos. ¿Y los desaciertos? ¡esos no!".

Alejandro Sanz

"Nadie, con un mínimo de sentido común, se puede creer que Maduro ganó las elecciones. Es tan burdo el abuso que, simplemente, confirma lo que ya se sabía. Lo de Venezuela no se llama democracia, si no descaradocracia".

