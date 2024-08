Flor de la V no perdona a Telefe por polémica en "Survivor": "Es un mensaje de odio"

Por otro, puso en tela de juicio hasta qué punto se aceptan todas las opiniones: "Que después no digan 'la gente se expresa como quiere', eso no es libertad de expresión".

Asimismo, la conductora no escatimó palabras para expresar su decepción con el "canal de la familia", como se ha conocido históricamente a Telefe: "Al canal de la familia, como se hizo llamar durante toda la vida, que tiene conductoras y panelistas trans, no le suma. No le aportaba absolutamente nada al programa un comentario como este que fue grabado hace un año".

image.png

Ante la tormenta mediática, Malvina Ramírez intentó hacer un mea culpa en el streaming del canal, donde entre lágrimas se disculpó: "Fue un fin de semana malísimo y me arruinó toda la experiencia que había tenido. Fue tan linda la experiencia de Survivor y arruinarla con un comentario horrible. Me sentí avergonzada y mala gente". Sin embargo, sus disculpas aún no han logrado apaciguar completamente las aguas.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La estafa del celular que genera preocupación entre los usuarios

Netflix tiene competencia: La plataforma sin costo que toma fuerza

La miniserie de 6 capítulos que causa tensión desde el primer instante

El restaurante con 4,5 estrellas en Google y platos desde $4800