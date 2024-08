San Lorenzo afuera: represión policial, Romagnoli resiste, ¿se le pudre a Moretti?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1826131238106665050&partner=&hide_thread=false Otro video de la represión policial a los hinchas de San Lorenzo pic.twitter.com/mYNVlwc1Da — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 21, 2024

Romagnoli resiste en el cargo tras la eliminación de San Lorenzo

Tras los incidentes y la eliminación de San Lorenzo, el técnico Leandro Romagnoli habló en conferencia de prensa sobre el encuentro y no dejó pasar el tema de su situación personal.

“Quiero seguir. Tengo fuerzas porque estoy en el lugar que quiero. Soy consciente que los resultados no se dan y eso me entristece. Hay mejora y evolución pero después todo se resume a resultados, que no los podemos conseguir para que el equipo respire”, se lamentó Romagnoli.

SANLORENZOAFUERAREPRESIONPOLICIALROMAGNOLIRESISTESELEPODREAMORETTIFOTO1.jpg San Lorenzo quedó afuera Copa Libertadores en medio de la represión policial mientras que Leandro Romagnoli resiste y Marcelo Moretti parece complicarse.

“Saben lo que quiero al club y si deciden que venga otro DT lo voy a entender. No hay ningún problema. Quiero ayudar a San Lorenzo”, aseguró el DT acerca de su voluntad de ayudar al Ciclón.

Por supuesto, el nivel mostrado en el trámite de la noche de este último martes 20/08 fue otro de los temas de la charla: “Quiero felicitar a los jugadores por el partidazo que hicieron. Neutralizamos al rival, tuvimos las mejores situaciones para convertir. Merecimos más pero no se nos está dando. Eso es lo que más tristeza nos da, porque las cosas las estamos haciendo bien pero no se vio reflejado en el resultado”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1826090917859623082&partner=&hide_thread=false "TENGO FUERZAS, QUIERO SEGUIR..." El Pipi Romagnoli se mostró convencido de continuar como DT de San Lorenzo.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/sBKT8ugmux — SportsCenter (@SC_ESPN) August 21, 2024

San Lorenzo eliminado: ¿qué pasará con Marcelo Moretti?

Lo cierto es que la eliminación del “Ciclón” en este certamen continental provocó un muy duro golpe a la ilusión del hincha y siembra muchas dudas de cara al futuro. Un plantel acotado, con futbolistas de corto recorrido en las competencias internacionales, abrazó una esperanza que le posibilitara disimular el pobre rendimiento en la Liga Profesional, donde marcha penúltimo entre 28 equipos y muy lejos de las plazas para las copas internacionales de 2025, y cicatrizar la eliminación de la Copa Argentina.

No obstante, el sueño de San Lorenzo de progresar en esta Copa Libertadores tropezó con la realidad, esa que a diario se juega en los despachos y en el campo de juego: en los dos escenarios, el “Ciclón” no ofreció argumentos para alimentar esa ilusión. Los dirigentes, encabezados por el presidente Marcelo Moretti, deben sortear el caos económico-financiero que impera en la tesorería y levantar inhibiciones de gestiones pasadas para crecer: 35 juicios y un déficit operativo de 400 mil dólares mensuales, el lastre.

En ese camino espinoso, la formación perdió a dos piezas titulares –Adam Bareiro y Agustín Giay, que fueron transferidos a River y Palmeiras, respectivamente- y logró habilitar a los refuerzos de modo tardío, tres fechas después de reanudado el certamen que se detuvo por la Copa América. Ese combo molestó a los hinchas, que hace un tiempo perdieron la paciencia con una conducción que se desprendió de un ídolo como Rubén Insúa y se cubrió con otra figura que sirve de escudo, como Leandro “Pipi” Romagnoli, que un puñado de partidos atrás puso el cargo a disposición y con la eliminación nadie se atreve a asegurar su continuidad. El paso al costado de Néstor Ortigoza, responsable del fútbol profesional, y del secretario Pablo García Lago exponen la crisis política en el club de Boedo.

Más notas de Golazo24

5 curiosidades del Kun Agüero que seguro no conocías

Otra queja más (ahora Belgrano) y Conmebol mira para otro lado

¿Por qué el 21 de agosto es el Día de la Futbolista Argentina?

La Finalissima cambia de sede, pero no de fecha

Ni América ni Xolos: Independiente saldó una deuda con Argentinos Juniors

River cambió su foto de perfil en X (ex Twitter) y causó furor