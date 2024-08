5 curiosidades del Kun Agüero que seguro no conocías

Allí, además de convertir su histórico gol para darle el campeonato a los Citiziens, también marcó otros 259 tantos, en un total de 390 partidos jugados. Pero, además, logró un récord. Uno que ningún otro futbolista de la Premier League ha logrado en toda la historia del campeonato inglés: es el jugador que mayor cantidad de hat-tricks ha marcado, con un total de 12.

El tatuaje de Kun Agüero y los elfos de "El Señor de los Anillos"

image.png Kun Agüero, con la camiseta de su último club, el FC Barcelona

Una curiosidad se extiende sobre el antebrazo derecho del ahora streamer. Allí tiene tatuado su nombre. Se puede leer: Kun Agüero. Pero no es posible entender que dice eso. Es que está escrito en otro idioma: el de los elfos de la famosísima saga "El Señor de los Anillos".

Si se observa el antebrazo, se verán solo símbolos. Son los del lenguaje élfico, que, en su idioma, significa Tengwar. La traducción de Tengwar es Kun Agüero.

El mensaje de Kun Agüero a Giannina Maradona cuando falleció Diego

image.png Kun Agüero y Giannina Maradona

Por si faltaban curiosidades en la vida de Agüero, el Kun tuvo la particularidad que tuvieron pocos: Diego Maradona fue su suegro. El ex futbolista estuvo en pareja con Giannina, la hija menor del astro. Juntos tuvieron a Benjamín Agüero Maradona, en 2009.

A pesar de que con el tiempo se separaron, siempre mantuvieron un vínculo por el niño en común. Cuando Diego falleció, en noviembre de 2020, Sergio le envió un mensaje a su ex para confirmar la veracidad del rumor. "¿Es verdad, no?", alcanzó a preguntar el Kun. "Sí", respondió ella.

Antes de ir al Manchester City, la Juventus lo tentó para jugar en Italia

image.png Kun Agüero, cuando era jugador del Atlético de Madird

La historia del City y la historia de Agüero no hubiera sido la misma si el delantero tomaba la decisión de irse al otro club que estaba interesado en él, cuando aun era un retoño jugando para el Atlético de Madrid.

"Aunque tuve la opción de irme a la Juventus, quería realmente jugar en la Premier”, confesó una vez.

La exigencia de su padre: si no jugaba bien, el Kun no podía verse con sus amigos

image.png Kun Agüero y su papá Leonel

El humilde pasar económico de la familia del ex Independiente era una más de las tantas realidades de muchas familias de Argentina. Y la del Kun fue una de las tantas historias de superación.

Pero para ello, necesitó de la exigencia de su padre, Leonel, que era muy severo con el proyecto de futbolista que significaba su hijo. "Mi viejo era muy estricto porque quería que yo sea jugador de fútbol. Hay que ser sinceros y la verdad es que económicamente nos iba a cambiar la vida a todos", confesó una vez. "Si no jugaba bien no me dejaba salir de casa jugar con mis amigos", dijo.

Más contenido en Golazo24

La Finalissima cambia de sede, pero no de fecha

¡Imposible! Morena Beltrán confesó cuántos partidos ve cada fin de semana

Riquelme en modo Intrusos: Se levantó de un móvil de ESPN

Confirmado: Si pasa esto, Boca irá al Mundial de Clubes 2025