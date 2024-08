Boca puede ser eliminado de la Sudamericana y festejar igual

Lo que se juega Boca en el San Pablo-Nacional

Esta noche jugará el único equipo que queda en competencia en Copa Libertadores que le puede birlar el boleto al Súper Mundial de Clubes a Boca Juniors, ese club es Nacional. El conjunto uruguayo enfrentará por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores a San Pablo en Brasil.

En el partido de ida empataron en Uruguay sin goles y está todo abierto para la clasificación a cuartos de final de Copa Libertadores de cualquiera de los dos. Si Nacional de Montevideo queda afuera, automáticamente Boca Juniors estará clasificado al Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

En caso que el conjunto uruguayo sigua habrá que ver cómo pasa, si con una victoria o por penales luego del empate, ya que el resultado afecta en los puntos que tiene y los que necesita para desbancar al “Xeneize”.

Actualmente Boca tiene 71 y no puede sumar porque no juega Copa Libertadores, Nacional tiene 57. Para desbancar a Boca debe ganar esta noche (sumaría 6 puntos, 3 por la victoria y 3 por pasar de fase) y llegaría a 63, e imponerse en los dos partidos de cuartos de final, ya que ganaría 9 puntos más (6 por dos victorias y 3 por pasar de fase) y llegaría a 72 puntos, desbancando a Boca. A pesar de esto el “Xeneize” no estará eliminado, ya que si los uruguayos son campeones liberan el cupo por tabla general, ya que clasificarían por ser uno de los 4 campeones del continente.

