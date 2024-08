Sebastián Domínguez responde a las fuertes críticas que recibe en redes sociales

"Me critican cosas que he dicho hace 4 años atrás": la frase de Sebastián Domínguez

Una agresividad totalmente injustificada, no solo por carpetazos injustos e incoherentes sobre su pasado como panelista de ESPN, sino porque, efectivamente, Tigre juega mejor desde que él dirige. Su semblante es una muestra clara del panorama que atraviesa el elenco de Victoria, pero también de una persona que ha quedado en el ojo de la tormenta, con opinólogos que decidieron ensañarse con él desde el día 1.

"Vivimos en un mundo que es así. Que cambió", señaló Domínguez cuando le preguntaron por su continuidad en el cargo. "Tengo claro que a mí hasta el día de hoy me critican cosas que he dicho cuatro años atrás, cinco años atrás, y que las dije una sola vez y no las volví a decir, y que las trate de aclarar miles de millones de veces", añadió.

Luego dijo: "A mí lo único que me respalda es cómo juega el equipo. Y creo que el equipo hace tiempo ya que me respalda, y hoy fue un partido con ese gol en el medio (el de Bou), sino estaríamos hablando todos del buen momento de Tigre, con 5 partidos sin derrota, no me estarían preguntando por la continuidad, no me estarían preguntando por los cambios, no me estarían preguntando por un montón de cosas", continuó, para después cerrar: "Creo que hay que ser ciego o estúpido para no darse cuenta de que el equipo juega mucho mejor".

