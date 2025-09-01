Este podría ser el próximo tratamiento para la presión arterial peligrosamente alta

Un grupo de participantes recibió recibió 1 miligramo de baxdrostat, otro 2 mg y otro placebo, sin dejar a un lado su tratamiento estándar.

Los resultados del ensayo de fase III BaxHTN fueron positivos: baxdrostat redujo significativamente la presión arterial sistólica a las 12 semanas en pacientes con hipertensión difícil de controlar.

" Baxdrostat 2 mg redujo la presión arterial sistólica en 15,7 mmHg (9,8 mmHg ajustada al placebo) desde el valor inicial y, en general, fue bien tolerado sin hallazgos de seguridad imprevistos", detalla AstraZeneca.

"Para la dosis de 1 mg, la reducción absoluta con respecto al valor inicial fue de 14,5 mmHg (...) y la reducción ajustada a placebo fue de 8,7 mmHg", agregaron.

El Dr. Bryan Williams, catedrático de Medicina del University College de Londres e investigador principal, afirmó: "Lograr una reducción de casi 10 mmHg de la presión arterial sistólica ajustada al placebo con baxdrostat en el ensayo de fase III BaxHTN es emocionante".

"Ya que este nivel de reducción se asocia a un riesgo sustancialmente menor de infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal", señaló.

Nuevo enfoque para tratar la hipertensión: aldosterona

Baxdrostat es un posible inhibidor de la aldosterona sintasa (ASI), una de las hormonas que provocan la hipertensión arterial y un mayor riesgo cardiovascular y renal, por lo que los resultados del estudio también han sido celebrados por expertos en salud del corazón.

"Lo interesante de este medicamento es que realmente puede ser un compañero maravilloso, por así decirlo, con algunos de los medicamentos antihipertensivos recomendados más clásicamente", dijo a CNN, la Dra. Stacey E. Rosen, presidenta voluntaria de la Asociación Estadounidense del Corazón, quien no participó en la nueva investigación.

El hecho de que este fármaco actúe bloqueando la producción de aldosterona, se considera un enfoque novedoso en comparación con otros tratamientos para la hipertensión, como los diuréticos y los inhibidores de la ECA.

"Estos datos demuestran que la aldosterona desempeña un papel más importante en la hipertensión de difícil control de lo que se creía previamente, lo que subraya la importancia del novedoso mecanismo de acción de baxdrostat y su posible impacto en los millones de personas que viven con hipertensión de difícil control a pesar de recibir múltiples tratamientos", dijo Williams.

Los resultados del estudio fueron presentados en una sesión de Hot Line en el Congreso 2025 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y publicados en el News England Journal of Medicine.

