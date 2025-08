Divertido cruce: La IA llamó "argentina" a la actriz de 'Encanto' y así reaccionó

image Stephanie Beatriz corrigió en un video a una inteligencia artificial que la describió como "actriz argentina-estadounidense". Aclaró que nació en Neuquén, pero se siente más estadounidense.

A lo que Beatriz respondió con un poco de humor y precisión: "Nací en Argentina. Mi familia es así: mi papá es colombiano y mi mamá boliviana. Me siento muy estadounidense porque me mudé a Estados Unidos a los dos años y me hice ciudadana. Pero nací en Neuquén, Argentina y nací el 10 de febrero. Soy de Acuario."