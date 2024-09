El Trece 'se le plantó' a Telefe: Mano a mano entre estrenos

En primera instancia, Yanina Latorre indicó en la tarde del lunes (16/9) en El Observador cuál sería el primer levantamiento:

"El Pollo Álvarez tiene pensado el año que viene conducir un programa en Luzu y El Chino Leunis ya tiene su programa ahí", detalló Yanina. Cabe mencionar que en las últimas semanas, el conductor estuvo en Luzu TV reemplazando a Nicolás Occhiato y se mostró muy cómodo en el rol.

"No están contentos con el rating del programa. No hay una fecha, pero se decretó ya en El Trece el levantamiento del programa. No tiene ningún tipo de futuro", agregó la periodista de espectáculos.

image.png El magazine nunca logró consolidarse en las métricas y la posibilidad de su finalización se viene barajando desde hace tiempo.

En esta misma línea, su compañero Ángel de Brito compartió en el streaming Bondi la información dada por Latorre, pero agregó cuál sería el segundo envío a finalizar:

Por otro lado, cabe destacar que en la última semana comenzó a tomar fuerza la versión de que De Brito podría regresar con LAM a El Trece. Este rumor surgió a partir del ya conocido fastidio del presentador con América TV, además de que Mandarina, productora del envío, finalizaría su vínculo con dicho canal y llevaría sus programas a otras señales.

image.png 100 Argentinos Dicen regresó este año a la programación de El Trece con José María Listorti en reemplazo de Darío Barassi.

