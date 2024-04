Telefe decide dejar fuera del aire uno de sus programas más destacados

"La vienen levantando en pala con GH, pero los tipos no tienen plata", comentó @JuanMan1160.

"¿No hay plata con lo que ganan con GH?", agregó @NPalavio.

"Ganas no tienen, porque plata tienen, con lo que recaudaron gran armado hasta para novelas podrían hacer", culminó @Feezlo. "Ganas no tienen, porque plata tienen, con lo que recaudaron gran armado hasta para novelas podrían hacer", culminó @Feezlo.

No obstante, como sucede a menudo, existen individuos que no estaban contentos con el inicio del programa y también expresaron su desagrado: "Quien quiere ver a Marley y sus intervenciones boludas de siempre. Que lo jubilen", "Qué buena noticia. Basta de las mismas caras", "Lo cancelarán porque es un bodrio. Ya es hora que telefe busqué nuevos formatos y nuevas caras. No salen de Marley y Lizy", expresaron.

Sin embargo, 'Rating Cero' nos recuerda, que la periodista Fernanda Iglesias había anticipado el año anterior que numerosas personas estarían inquietas ante el regreso de Marley a Telefe, dado que esto podría perjudicar la reputación del canal. De modo que, circulan rumores que sugieren que la cancelación del programa podría estar relacionada con la elección del presentador.

image.png

Por ahora, será necesario aguardar las próximas semanas para descubrir qué otro programa ocupará su lugar en la grilla, teniendo en cuenta que hasta julio el principal atractivo del canal será Gran Hermano.

