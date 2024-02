Telefe eligió: Lizy Tagliani, nueva conductora de La Peña de Morfi

¿Qué dijo LIzy Tagliani sobre La Peña de Morfi?

La semana pasada, el ciclo Socios del espectáculo se acercó a la conductora de Got Talent en busca de su testimonio cuando los rumores comenzaron a circular.

"No sé nada de verdad. Nadie me dijo nada. No sé si lo estarán hablando entre ellos y, como siempre, Gustavo Yankelevich (te habla) cuando algo está más cerrado. Ahí recién me avisan a ver si me gusta la idea. Pero, honestamente, ni idea. Me enteré por ustedes", respondió Tagliani en esa ocasión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1759603978352947241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1759603978352947241%7Ctwgr%5E863ec3c06fad2c6f8b4ed6cad1ee34b0016a5c4b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fla-pena-morfi-busca-conductora-suenan-sol-perez-y-lizy-tagliani-n571695&partner=&hide_thread=false Lizy Tagliani opinó en #SociosDelEspectaculo sobre la salida de Jesica Cirio de Morfi y la posibilidad de conducirlo. pic.twitter.com/1h3NIGhOpk — Socios del espectáculo (@socioseltrece) February 19, 2024

"Me parece que es un súper programa. Y bueno, es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Da Piaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de 'La Peña de Morfi', donde iban artistas. Era más folklórico pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta", admitió la conductora.

