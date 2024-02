La Peña de Morfi busca conductora: Suenan Sol Pérez y Lizy Tagliani

Tagliani habló sobre la chance de llegar a La Peña de Morfi

La primera en ser consultada sobre la posibilidad de ser la nueva conductora del programa fue Tagliani, quien recientemente encabezó Got Talent. Fue el ciclo Socios del espectáculo quien se acercó a ella en busca de su testimonio.

No sé nada de verdad. Nadie me dijo nada. No sé si lo estarán hablando entre ellos y, como siempre, Gustavo Yankelevich (te habla) cuando algo está más cerrado. Ahí recién me avisan a ver si me gusta la idea. Pero, honestamente, ni idea. Me enteré por ustedes No sé nada de verdad. Nadie me dijo nada. No sé si lo estarán hablando entre ellos y, como siempre, Gustavo Yankelevich (te habla) cuando algo está más cerrado. Ahí recién me avisan a ver si me gusta la idea. Pero, honestamente, ni idea. Me enteré por ustedes

"Me parece que es un súper programa. Y bueno, es un poco parte de mi esencia. Yo me crié mirando a Quique Da Piaggi y a Silvia Peyrou haciendo un programa que era una especie de La Peña de Morfi, donde iban artistas. Era más folklórico pero tenía que ver con eso de recibir gente, de cocinar, de hacer chistes. Así que me gusta", admitió la conductora.

Para Sol Pérez, "La Peña de Morfi sería un sueño"

Al igual que la también peluquera, la panelista de Gran Hermano habló con el magazine de El Trece y también negó haber sido contactada hasta el momento.

No me hicieron ninguna propuesta ni existió la charla. Es un programa que a mi me encanta, me fascina, está buenísimo. Sería una recontra posibilidad, es un sueño obviamente, pero nunca existió el llamado No me hicieron ninguna propuesta ni existió la charla. Es un programa que a mi me encanta, me fascina, está buenísimo. Sería una recontra posibilidad, es un sueño obviamente, pero nunca existió el llamado

Y agregó: "Es un rumor y como todos, puede quedar en eso y no ser cierto. Es buenísimo para mí que haya sonado a mi nombre porque estoy creciendo y estoy aprendiendo".

Por último, habló de la posibilidad de que Tagliani sea finalmente la que ocupe ese puesto:"Es una primera figura y cualquier laburo que le den, va a ser espectacular. Ella hace lo que quiere, agarra un programa y lo hace suyo. A mí todos los laburos que hace me encantan".

