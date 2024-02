Insólita salida de Juan Grabois: "Es una operación de 3 días"

Qué más dijo Juan Grabois

Consultado sobre si él tenía algún tipo de influencia o injerencia en el manejo del FISU, que durante el gobierno pasado controlaba una persona de su confianza, Grabois lo rechazó y deslindo sus responsabilidades. sobre el fondo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuanGrabois/status/1760692132891988473&partner=&hide_thread=false Tercer día de mentiras. Evidentemente lo que Caputo quiere es sacar el presupuesto de los barrios populares para ponerlo en la timba financiera. pic.twitter.com/4XL3K2omwj — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 22, 2024

En ese orden elogió la tarea que hizo Fernanda Miño y recordó que el actual titular del FISU, Sebastián Pareja, también avaló a la funcionaria.

Pareja “dijo que vio todos los balances bien y que no había irregularidades”, según Grabois. Y agregó:

¿Sabés qué intereses defiende Fernanda Miño, que sigue viviendo en una villa? Los intereses de los villeros, y no los intereses de Juan Grabois? ¿Sabés qué intereses defiende Fernanda Miño, que sigue viviendo en una villa? Los intereses de los villeros, y no los intereses de Juan Grabois?

Como se observa en el video anterior Grabois, mate en mano, estuvo sentado frente a la Casa de Gobierno de Misiones. Más tarde se entrevistó con el gobernador para pedirle que los diputados y senadores misioneros no apoyen el DNU cuando se trate en el Parlamento

Charla sin censura

-¿De los villeros que están con su movimiento, o también los que votaron a Milei y que son muchos en los barrios populares?, preguntó LA NACION.

“Tendrían que ver en qué provincias se realizaron las obras, por ejemplo, en Córdoba, que gobierna alguien que estaba en contra de Unión por la Patria, por ejemplo en Mendoza. Pero eso lo tiene que responder Fernanda Miño”, indicó Grabois.

Operación desprestigio

¿Por qué publican el Fondo de Grabois? acotó

"Es una operación de desprestigio frente a uno de los que estamos liderando la resistencia al Gobierno, es una operación de desprestigio que lleva tres días”, reiteró, sentado en un banco de la plaza principal de Posadas, la que está ubicada frente a la Rosadita, como se llama a la sede del gobierno provincial.

Otro argumento piadoso

“Tan pública es la cosa que una parte importante de ese Presupuesto (el FISU) se utilizó en un programa que se llama ‘Mi Pieza’, en ese programa se sorteaba el crédito para la construcción de la pieza adicional en casas con hacinamiento crítico, periódicamente, se sortearon 250 mil soluciones habitacionales”, indicó el dirigente quien asegura no tener injerencia en las decisiones.

Horrible, ojo por ojo

Grabois afirmó que las críticas pueden estar motivadas en la denuncia penal que hizo contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “por abandono de persona en cumplimiento de las funciones públicas por la cuestión alimentaria”.

En el anfiteatro El Brete, de Posadas, Grabois dejó la frase más polémica de su paso por esta provincia.

Yo no quiero que a este proyecto político le vaya bien, quiero que le vaya muy mal, quiero que fracase, quiero que se hunda. A mi no me importa que mañana mal interpreten las palabras y hablen de golpismo y esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre los hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con esas pelotudeces Yo no quiero que a este proyecto político le vaya bien, quiero que le vaya muy mal, quiero que fracase, quiero que se hunda. A mi no me importa que mañana mal interpreten las palabras y hablen de golpismo y esas pelotudeces. Los golpes de Estado siempre los hicieron los gorilas, así que no vengan a romper las pelotas con esas pelotudeces

Para Grabois ninguna institución, “desde la Oficina Anticorrupción, la Auditoría, etcétera, ninguno salió a hacer un solo comentario al respecto, salvo el secretario de Integración Urbana que se llama Pareja, que dijo que todos los balances estaban bien y que no había irregularidades, por eso, es una clara operación de desprestigio”.

Más contenido en Urgente24

Chile alerta a Interpol del secuestro de un exmilitar venezolano en Santiago

El Merval anota un +5,7% en dólares (bonos no se quedan atrás)

El Gobierno anunció el cierre del Inadi y estallaron los memes

En tren a Córdoba, una ganga: Ya se venden los pasajes