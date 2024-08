Tamara Pettinato renunció a Bendita TV y hay polémica: "Me maltrataron"

En simultáneo, Casella confirmó los dichos de la locutora, pero también se mostró disgustado ante el manejo que tuvo luego de que se difundieran sus escandalosos videos junto a Alberto Fernández.

"Ella tenía que avisar si venía o no. Yo dije al aire: 'No tengo novedad de Tamara'. Yo le dije que hablara donde quiera, en la radio, en Blender. Después el viernes viene a Bendita y yo tenía que preguntarle alguna cosa, tampoco podía hacerle un cuestionario de la KGB. Y yo en un momento le dije 'mandona', como un poco soberbia en su descargo", aseguró el conductor en #ÁngelResponde.

En ese momento, Casella indicó que Pettinato le envió un mensaje confirmándole que no regresará a Bendita TV. "Es una cuestión de clima. La verdad que la idea era cuidarla a ella. Yo no la puedo despedir. Ahora entiendo que se está yendo sola", afirmó.

"Si quieren pueden ver el programa del viernes a ver si hubo un maltrato. Después, los dos días que ella no estuvo, no íbamos a tratar el tema. Me parece que hemos tenido un trato respetuoso con una compañera, no se puede considerar agredida", sumó Casella.

"Te digo más, los dos días anteriores a la difusión de los videos ya veníamos con los chats de Alberto y yo tuve el buen gusto de no hacerla participar, porque la veía con cara incómoda, porque capaz tiene una relación y no lo quería matar. No le pregunté: '¿Y vos qué pensás, Tamara?'. Hasta esa delicadeza tuve", reconoció el conductor, visiblemente molesto.

Tamara Pettinato rompió el silencio en Blender: "Hay un solo villano en esta historia y no soy yo"

El pasado jueves 15/8 la locutora realizó un potente descargo en el envío Final Feliz del streaming Blender:

Dicen que soy puta, gato, prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que me quise levantar a Milei, que me escapé y viajé al Sur del país, que me voy a ir a vivir a otro país, que la grabación fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada dentro de un baúl y me sacaron escondida de allí, que cobré 4500 dólares por un trabajo, que el señor de 65 era él, que tengo contratos varios con el Estado gracias a Alberto Fernández. Todo es mentira Dicen que soy puta, gato, prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que me quise levantar a Milei, que me escapé y viajé al Sur del país, que me voy a ir a vivir a otro país, que la grabación fue en pandemia, cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada dentro de un baúl y me sacaron escondida de allí, que cobré 4500 dólares por un trabajo, que el señor de 65 era él, que tengo contratos varios con el Estado gracias a Alberto Fernández. Todo es mentira

"Por haber ido a comer un día y quedarme a almorzar tras una entrevista pasó lo que pasó. No escuché las criticas por parte de haters sino de periodistas que deberían decir la verdad. Lo escuche también del presidente actual quien me dijo prostituta y que tengo una asociación ilícita", agregó.

A pesar de las múltiples especulaciones que existieron durante la semana sobre su figura, Tamara dobló la apuesta:

No me escondí, no me escapé, no tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa porque me vi expuesta a algo que yo no quise nunca. El material difundido no estaba en mi teléfono, solamente dos personas lo tuvieron. Yo no lo grabé No me escondí, no me escapé, no tengo por qué hacerlo. Me guardé unos días en mi casa porque me vi expuesta a algo que yo no quise nunca. El material difundido no estaba en mi teléfono, solamente dos personas lo tuvieron. Yo no lo grabé

La hija de Roberto Pettinato fue clara a la hora de separar la paja del trigo: "La denuncia importante es por violencia de género pero me pusieron en tapas de diarios y yo no tengo nada que ver con lo que pasó. Tienen que escuchar a esa victima y no pedirme explicaciones a mi. Yo ingresé a la casa de gobierno con cuatro personas más. Todo es mentira, no tengo nada que aclarar".

Y sostuvo: "Las puteadas de la gente se basan en lo que ven en los medios de comunicación".

