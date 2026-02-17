Comercio va por el paro general, UTA en horas decisivas

La UTA

El gremio que lidera Roberto Fernández atraviesa días complejos. Una porción de los delegados se fueron de la UTA y varias comisiones internas se declararon autónomas.

Pero ¿UTA adhiere o no a la huelga general contra la Reforma Laboral?

roberto fernandez.webp Roberto Fernández, UTA.

Según InfoGremiales, "los principales popes cegetistas testearon el clima en los sindicatos estratégicos del transporte urbano antes de tomar una decisión de ir a la huelga.

La idea de la huelga es replicar las fotos de antaño cuando las calles aparecían desoladas producto del éxito de la medida de fuerza. Para conseguirlo necesitan el acompañamiento de los ferroviarios, de los trabajadores del subte, de los camioneros y, por supuesto, de la UTA, una organización que se fue del Congreso que eligió las autoridades cegetistas por estar en desacuerdo con el triunvirato.

La UTA, conducida por Roberto Fernández, desde hace más de una década viene jugando en solitario y no muestra ningún prurito en desgastar a la propia CGT trabajando en los paros generales. Suele ser un gremio aceitoso, con una conducción que busca siempre aval en los diferentes oficialismos y que hasta se sentó en una mesa a anunciar aumentos del precio de los viajes en la gestión Cambiemos. Ahora todos aseguran que acompañará. ¿Puede? (…)".

------------

Otras noticias en Urgente24:

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma

José Luis Manzano se 'relame': En crisis, Raízen aceleraría venta de Shell Argentina

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia