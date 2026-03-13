El nuevo iPhone plegable de Apple promete una experiencia distinta a la de cualquier otro modelo de la marca y sin duda está generando muchísima expectativa. Al abrirlo, este funcionará más como un iPad mini que como un celular común. La empresa busca romper el mercado con su nueva tecnología.
DISTINTO
Filtran cómo será el primer iPhone plegable: promete cambiarlo todo
Apple ya tiene entre manos un nuevo iPhone y la particularidad es que será plegable. Un diseño distinto con el que pretenden romper el mercado.
Aunque seguirá usando el sistema iOS de siempre, este equipo traerá mejoras importantes para aprovechar la pantalla grande. Por ejemplo, va a permitir usar dos aplicaciones al mismo tiempo, una al lado de la otra, algo muy útil para chatear mientras mirás un video o trabajás con documentos. Eso sí, no va a llegar al nivel multitarea de un iPad: no se podrán abrir varias ventanas ni correr apps diseñadas exclusivamente para tablet.
Todo sobre el nuevo iPhone plegable
Apple también está ajustando sus propias aplicaciones para que se adapten mejor a este formato más amplio. Muchas incluirán barras laterales y diseños similares a los del iPad en horizontal, lo que facilitará navegar, editar y consumir contenido sin sentir que estás usando simplemente un teléfono agrandado.
Uno de los puntos fuertes será la pantalla interna, que tendrá un formato más ancho que el de otros plegables actuales. Esto debería mejorar mucho la experiencia al ver series, películas o videos. Además, la compañía trabajó para reducir el pliegue visible en el centro mediante una nueva tecnología que lo disimula. Una joya que muchos van a querer tener.
La resistencia también fue una prioridad, ya que Apple buscó que el mecanismo soporte miles de aperturas y cierres sin problemas, ya que la durabilidad suele ser una de las mayores dudas en la compañía desde hace años. Por fuera, el diseño también va a tener cambios importantes donde la pantalla frontal tendrá un agujero para la cámara selfie en lugar de la clásica “pastilla”. Para lograrlo, la empresa optó por eliminar el Face ID y recuperar el lector de huellas Touch ID en el botón lateral, algo que no se veía en un iPhone desde 2022.
En cuanto a las cámaras, Apple probó esconder la frontal debajo de la pantalla interna pero la calidad no convenció, así que optó por un orificio visible. Muchas modificaciones para lograr un equipo que sea llamativo y tenga cierto distintivo además de lo más importante que es el formato plegable.
iPhone revoluciona el mercado
Este lanzamiento llegaría varios años después de los primeros plegables del mercado, pero con la intención de marcar diferencia apostando fuerte al consumo multimedia y la productividad. Con un precio estimado cercano a los 2.000 dólares, será un dispositivo premium pensado para fanáticos pero también para tentar a quienes hoy usan plegables con Android. Una clara competencia a Samsung.
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