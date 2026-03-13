Filtran cómo será el primer iPhone plegable: promete cambiarlo todo

En cuanto a las cámaras, Apple probó esconder la frontal debajo de la pantalla interna pero la calidad no convenció, así que optó por un orificio visible. Muchas modificaciones para lograr un equipo que sea llamativo y tenga cierto distintivo además de lo más importante que es el formato plegable.

iPhone revoluciona el mercado

Este lanzamiento llegaría varios años después de los primeros plegables del mercado, pero con la intención de marcar diferencia apostando fuerte al consumo multimedia y la productividad. Con un precio estimado cercano a los 2.000 dólares, será un dispositivo premium pensado para fanáticos pero también para tentar a quienes hoy usan plegables con Android. Una clara competencia a Samsung.

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