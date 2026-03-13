Soledad digital: La nueva epidemia silenciosa en Argentina

En una sociedad cada vez más atravesada por pantallas y redes sociales, la soledad digital comienza a instalarse como un fenómeno social preocupante. Aunque la tecnología promete conexión permanente, crece la sensación de aislamiento y, en diálogo con Urgente24, especialistas analizaron cómo la digitalización transformó la manera en que las personas se relacionan.
LA PARADOJA DE LA CONEXIÓN
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En diálogo con Urgente24 especialistas advirtieron sobre aislamiento creciente, impacto emocional y cambios en formas de relacionarse tras la incursión digital.
El antropólogo Alejandro Grimson explicó que el fenómeno no puede entenderse únicamente como consecuencia de la tecnología. “La soledad no es solo producto de las redes o de los teléfonos. Está vinculada con transformaciones culturales más profundas que afectan las formas de encuentro y la vida comunitaria”, señaló.
Para el investigador, el avance de la digitalización también modifica los espacios tradicionales de socialización. “Las interacciones cada vez más mediadas por pantallas cambian el modo en que se construyen los vínculos. Muchas veces generan una sensación de conexión permanente que no siempre se traduce en relaciones profundas”, advirtió.
Por otro lado, la psicóloga Verónica Buchanan advirtió que el uso intensivo de redes y tecnología está modificando la forma en que las personas construyen vínculos. Según explicó, en las interacciones digitales muchas veces se pierde lo que define como el “roce” propio del encuentro cara a cara. “Una parte fundamental de los vínculos está en la fricción y la aspereza de la presencia del otro”, sostuvo la autora del libro “El tabú de la maternidad”. En ese sentido, señaló que sin esa resistencia del vínculo presencial “estamos condenados a ser siempre iguales y girar en redondo, solos con nuestras afirmaciones”.
Brecha digital y aislamiento en adultos mayores
Eugenio Semino, abogado y defensor de la tercera edad, advirtió que el fenómeno impacta con especial fuerza en los adultos mayores. Según explicó, muchos enfrentan dificultades para adaptarse a un mundo cada vez más mediado por tecnologías.
“Hay una brecha digital muy fuerte que deja a muchos adultos mayores en una situación de mayor aislamiento”, indicó. Para el gerontólogo, la digitalización acelerada de trámites, comunicaciones y vínculos puede profundizar esa sensación de exclusión.
Asimismo, señaló que si bien las herramientas digitales pueden ser útiles para mantener el contacto, no siempre logran reemplazar el encuentro presencial. “La tecnología puede ayudar a acercar, pero no sustituye la necesidad de vínculos reales y de contacto humano”, remarcó.
En ese sentido, consideró que el desafío no es solo tecnológico, sino también social. “Es fundamental generar políticas de inclusión digital, pero también recuperar espacios de encuentro y acompañamiento para evitar que la soledad se convierta en un problema estructural”, concluyó.
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