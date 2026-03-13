Soledad digital: La nueva epidemia silenciosa en Argentina

“Hay una brecha digital muy fuerte que deja a muchos adultos mayores en una situación de mayor aislamiento”, indicó. Para el gerontólogo, la digitalización acelerada de trámites, comunicaciones y vínculos puede profundizar esa sensación de exclusión.

Asimismo, señaló que si bien las herramientas digitales pueden ser útiles para mantener el contacto, no siempre logran reemplazar el encuentro presencial. “La tecnología puede ayudar a acercar, pero no sustituye la necesidad de vínculos reales y de contacto humano”, remarcó.

En ese sentido, consideró que el desafío no es solo tecnológico, sino también social. “Es fundamental generar políticas de inclusión digital, pero también recuperar espacios de encuentro y acompañamiento para evitar que la soledad se convierta en un problema estructural”, concluyó.

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