Créditos ANSES: el plan para lanzar préstamos que podría salvarle la economía a miles

Por esto mismo, un grupo de legisladores presentó un nuevo proyecto que busca reactivar una versión distinta de los préstamos ANSES, con la finalidad de ayudar a las familias a ordenar sus deudas y evitar que caigan en sistemas de crédito con intereses abusivos.

La propuesta se denomina informalmente “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” y apunta a reemplazar deudas con tasas extremadamente altas por préstamos más accesibles.

¿Quiénes podrían acceder a los créditos ANSES y préstamos del nuevo proyecto?

Uno de los puntos centrales del plan es que los créditos ANSES estarían dirigidos principalmente a sectores con dificultades para obtener financiamiento.

Entre los potenciales beneficiarios aparecen:

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Personas que cobran Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Monotributistas de categorías A, B, C y D.

Trabajadores con ingresos bajos.

Personal de casas particulares registrado.

En total, el universo alcanzado podría superar los 10 a 15 millones de personas, muchas de las cuales hoy tienen acceso muy limitado al crédito bancario.

¿De cuánto serían los créditos ANSES y préstamos disponibles?

El borrador del proyecto establece que el monto máximo de los préstamos ANSES podría ser de $1.500.000 por persona.

Ese límite no sería fijo. La iniciativa propone que el monto se actualice automáticamente en función del Salario Mínimo Vital y Móvil, para evitar que la inflación licúe el valor del crédito con el paso del tiempo.

Las condiciones principales serían:

Monto máximo: hasta $1,5 millones.

hasta $1,5 millones. Tasa de interés: equivalente a la tasa mayorista (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.

equivalente a la tasa mayorista (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. Cuota máxima: no podrá superar el 30% del ingreso mensual del beneficiario.

Este último punto es clave, ya que busca evitar que las cuotas generen un nuevo ciclo de endeudamiento en los hogares. Además, el plazo del préstamo se ajustaría según la capacidad de pago de cada solicitante.

¿Cómo funcionarán los créditos ANSES para cancelar deudas?

Uno de los cambios más importantes respecto a los programas anteriores es que el dinero no se entregaría en efectivo.

En cambio, el mecanismo sería completamente digital y funcionaría de la siguiente manera:

El beneficiario solicita el crédito desde la plataforma Mi ANSES .

. Declara qué deudas tiene y con qué entidades.

ANSES paga directamente a la tarjeta, banco o financiera.

El beneficiario devuelve el monto en cuotas mensuales descontadas de su ingreso.

Este sistema busca garantizar que el dinero se utilice únicamente para cancelar deudas y no para nuevos consumos.

También permitiría auditar cada operación y reducir el riesgo de fraude o intermediarios que cobren comisiones ilegales.

Créditos ANSES: Cómo pedir hasta $800.000 sin ir al banco y quiénes pueden acceder

¿Cuándo podrían aprobarse los créditos ANSES y préstamos?

Aunque la expectativa crece entre jubilados y beneficiarios de planes sociales, hay que saber que los créditos ANSES todavía no existen oficialmente.

El proyecto recién deberá discutirse en el Congreso y pasar por ambas cámaras antes de convertirse en ley.

El debate legislativo podría comenzar durante el período de sesiones ordinarias de 2026. Si logra consenso político, el programa podría entrar en vigencia recién en el segundo semestre del año.

Uno de los temas más sensibles será el financiamiento del plan, ya que algunos sectores plantean utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el fondo que administra inversiones del sistema jubilatorio.

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