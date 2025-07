Brian Fernández negó estar desaparecido y denunció amenaza barrabrava

"No estoy desaparecido. Estoy bien y con mi familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no ´investigan´ antes de publicar su informe. Hablé bien con la gente del club y ellos también hablaron con mi familia. Gracias por la gente que se preocupa pero esta vez no es el caso de lo que TODOS piensan", posteó el jugador.

"Que no esté publicando mi día a día no quiere decir que estoy ´desaparecido´, la vida va más allá de una red social", añadió.

Luego, explicó el verdadero motivo por el cual dejó de ir a los entrenamientos de la institución Albirroja. "Lo único que voy a aclarar de que no me presento en el club es porque tuve un encuentro con el jefe de la barra, donde la primera situación estaba con mi hermana y mi mamá", dijo el jugador.

"En la segunda situación yo teniendo residencia en el club me dijeron que agarre mis cosas y me vaya la misma persona, para no tener ningún tipo de problema o que pase a mayores me fui y no me volví a presentar. Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia", cerró Brian Fernández.

