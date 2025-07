Para Racing y River: Luis Díaz se fue al Bayern Múnich y nadie puteó al Liverpool FC

En la Argentina, River Plate y Racing Club casi rompen relaciones por la transferencia de Maximiliano Salas al equipo de la banda roja. La decisión de un jugador prevalece sobre otras cuestiones, además de la oportunidad y la persistencia de los interesados. No hay motivos para enojos. El Bayern Múnich ha fichado a Luis Díaz procedente del Liverpool FC: 75 millones de euros (65,1 millones de libras; US$ 87 millones), después de una prolongada saga durante la cual, durante mucho tiempo, el Liverpool insistió en que el internacional colombiano de 28 años no estaba a la venta.