Mario Pergolini a Riquelme: "Perverso que compra gente que no nos sirve"

MARIOPERGOLINIARIQUELMEPERVERSOQUECOMPRAGENTEQUENOSIRVEFOTO1 Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca y conductor de tv, disparó contra Juan Román Riquelme y lo calificó de “perverso”.

Pergolini disparó contra los refuerzos de Riquelme y defendió a Miguel Ángel Russo

En la misma línea enfatizó en los errores en la compra de los refuerzos que llegaron al club. “Nuestro presidente no sabe comprar y la gente que no sabe comprar, no lo sabe. Quedó demostrado que no sabe, y si sabe quedó demostrado que es un perverso porque compra gente que no nos sirve”, apuntó.