La chicana de Eduardo Feinmann a Mario Pergolini tras su vuela a la tevé

Embed - ¡PICANTÍSIMO! FEINMANN FULMINÓ A PERGOLINI CON SUS DICHOS PREVIOS A SU VUELTA A LA TELEVISIÓN



No obstante el conductor no dio el brazo a torcer y defendió cada una de sus críticas: "Bueno pero reconozcamos que la televisión no era lo que era antes. ¿No? Cuando yo me refería a la televisión está muerta, y cada tanto lo puedo decir, no es la misma televisión. Se ha diversificado mucho, los públicos han cambiado. Cierta juventud ya no está viendo televisión".