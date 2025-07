La China Suárez lo demandó y Martín Cirio le contestó con una frase letal

Un amor de Instagram que no convence ni con 19 fotos

Mientras tanto, desde Turquía, la China Suárez e Icardi hacen lo suyo. El delantero del Galatasaray publicó en su cuenta de Instagram un posteo titulado "El carrusel de amor", acompañado por 19 fotos que van desde besos y abrazos hasta escenas casi coreografiadas. En el texto, le escribe a Suárez: "Vos, la razón por la que todos miran dos veces, la que brilla sola. El caos perfecto de belleza y alegría que me enamora cada día más". Y cierra con una frase que lo dice todo: "Nosotros, la envidia de muchos. El deseo de todos". Una construcción que suena más a marketing que a intimidad genuina.

Cirio fue lapidario al respecto: "¿Si le veo futuro a la pareja de la China con Mauro Icardi? Obvio que no. No, no, no". Y explicó por qué: "Están todo el tiempo demostrando ese amor exorbitante, que nadie tiene, que no existe". Para él, tanto despliegue solo refleja fragilidad.

image Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi muestran un romance intenso en redes, pero Cirio duda de su autenticidad. Según él, ese amor sobreactuado no tiene futuro y solo oculta inseguridades.

Más allá de la ironía, el mensaje apunta a un patrón: el intento de construir una historia de amor épica en redes, mientras alrededor todo cruje. Entre las supuestas amantes del futbolista hasta los videos hot que circulan en las sombras, la pareja insiste en mostrar una fortaleza que, según Cirio, no se sostiene. "Ella va corriendo a él, porque no puede parar de abrazarlo y se desespera", describió entre risas. Y remató: "Algo que nace así, no hay forma de que termine bien".

La pelea entre Cirio y Suárez pone sobre la mesa algo más complejo: la tensión entre la imagen pública y la verdad incómoda. En ese terreno, La Faraona se mueve con la soltura de alguien que ya no busca agradar. Y eso, para algunos, resulta más peligroso que cualquier insulto.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Indignación en River Plate por lo que se dice de Juan Portillo

Crece el temor en River Plate por lo que cuentan sobre Facundo Colidio

El outlet de Buenos Aires que todos visitan con ropa importada muy barata

La miniserie de 6 capítulos que te hará dudar de todo

El comercio argentino que desafía a Shein, Temu y Amazon con precios bajos y envíos ultra rápidos