La Fed y el BoJ agitan fin de año

Con ese combo, la probabilidad de una baja de tasas en diciembre escaló por encima del 88% al inicio de la semana. La política monetaria estadounidense se vuelve otra vez el eje de los flujos internacionales.

image

Mientras tanto, en Washington avanza el proceso para elegir al próximo titular de la Fed. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la segunda ronda de entrevistas terminará este martes. Bloomberg adelantó que Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional, se perfila como candidato fuerte para ocupar el sillón principal a partir de mayo del año próximo.

El BoJ sorprende

Japón se convirtió en protagonista inesperado. El Banco Central dejó correr señales claras de que podría subir tasas en diciembre. El mercado reaccionó de inmediato: la curva de bonos en yenes vivió un movimiento abrupto y el rendimiento a dos años alcanzó niveles que no se veían desde 2008 .

El tono más contractivo de Kazuo Ueda, junto con la necesidad oficial de emitir más deuda de corto y mediano plazo, presiona al alza los rendimientos y debilita la tradicional estrategia del yen como moneda de fondeo global. Este punto es clave porque amenaza posiciones de carry trade alrededor del mundo.

Riesgo en diciembre

El cierre de noviembre había dejado a los mercados en modo euforia. Las expectativas de la baja de tasas en Estados Unidos empujaron a las acciones, en especial a las small caps, y llevaron al S&P 500 cerca de máximos anuales. El VIX cayó con fuerza.

Pero diciembre comenzó distinto. La volatilidad en criptomonedas, el salto en la curva japonesa y el rebote de las tasas globales frenaron el optimismo. Aun así, la fuerte estacionalidad del último mes del año y la chance de una política monetaria estadounidense más laxa siguen actuando como motores para la renta variable hacia el cierre de 2025.

El informe señala un calendario cargado que puede definir el tono de diciembre. Este martes llega el IPC de la eurozona. El miércoles será el turno de los PMIs globales de servicios y la producción industrial de EE.UU. El jueves vendrán las ventas minoristas europeas y el viernes se conocerá el PBI de la eurozona junto con el PCE estadounidense de septiembre, el índice que más sigue la Fed para medir inflación.

3 motores que definirán el cierre del año

La combinación de factores que resalta IEB permite delinear el mapa para las próximas semanas.

la desaceleración del consumo norteamericano suma presión sobre la Fed justo cuando crecen las voces internas a favor del recorte. Japón se convirtió en la gran sorpresa. El posible cambio de régimen monetario golpea al carry global y reordena flujos.Europa intenta recuperar credibilidad fiscal, un movimiento que podría aliviar parcialmente el frente de deuda soberana.

El mercado llega al tramo final de 2025 con más preguntas que respuestas.

El mercado llega al tramo final de 2025 con más preguntas que respuestas.

Sin embargo, la estacionalidad positiva de diciembre, la expectativa de tasas más bajas y el reacomodamiento global de carteras dejan abierta la puerta para un cierre de año con volatilidad, pero también con oportunidades.

