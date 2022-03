Live Blog Post

10:13 - Jorge Lanata le respondió a Santiago Cafiero pero fue más duro con María O'Donnell

En el pase con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el periodista le respondió al insulto en Radio Con Vos (ver más abajo):

"La Cancillería responde en off the récord que nosotros le hicimos bullying. ¿Vos podés creer?

Respecto a lo de María O'Donnell, hay un par de generaciones que laburaron conmigo y algunos se hicieron K y otros no. A mí no me molesta que se hayan hecho K, pero sí que en algunos casos sean desagradecidos. María O'Donnell laburó conmigo en Página12, laburó conmigo muchos años y, por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió, es mío. Yo se lo di a ella en una reunión que tuvimos con Adolfo Castelo en una reunión que tuvimos en José Ignacio. Que la gente no salga ni siquiera a defenderte un poco me parece ingrato y hasta maleducado. Me molesta.

Lo de Cafiero me sorprendió, me causa gracia, pero lo que hicimos ayer fue decir que habla bien pero que pronuncia horrible. No puede ser. Es el canciller. Y además de inglés, debería hablar francés, que es el idioma de la diplomacia. Lo lamento, Cafiero".