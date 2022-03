Live Blog Post

20:00 - Dady Brieva “se quiere matar”

El actor, conductor y militante peronista se indignó por la fuerte interna que se desató en el Frente de Todos por las elecciones 2023 y el candidato presidencial:

“Si yo tengo una persona que amo y hace 30 años llega tarde, pierde aviones, y siempre le digo: ‘Estuviste 30 años con esta estética y esta forma de vida, ¿por qué no probás una vez con la otra? ¡Para ver cómo es!’. Estuvimos tratando de Vicentin, Cablevisión y te dicen: ‘Uh el campo, el Enacom’. Y digo: ‘La puta que lo parió, para vivir como vivo mejor no morir de viejo’. Si gobernar es ejercer el poder o morir en el intento no estamos haciendo ninguna de las dos cosas”.

Al aire de Radio El Destape, siguió: “Yo no soy analista, yo soy peronista. Tengo una estética y una forma de vida por la cual me he manejado toda mi vida en todo sentido. Y uno como caga, come, coge y juega al fútbol. Yo no necesito analizar mucho más y saber mucho más para saber cómo deberían ser las cosas. Nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos las cosas. Y ya sé que hubo pandemia ”.