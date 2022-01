El Trece combina El Hotel de Los Famosos con el próximo LAM

Además, también empezaron a trascender los nombres de los primeros protagonista del hotel: Alexander Caniggia, Militta Bora, Leo García, Silvina Luna, Majo Martino, Lucas Spadafora, Maximiliano Estévez, Mario Guerci, Rodrigo Noya y Martín Salwe serían los nombres que competirán en El Hotel de los Famosos por un premio de diez millones de pesos.

Sin embargo, estas no serían las únicas celebridades que emularían el reality de Telefe que tuvo como ganador a Diego Leonardi. La información que trascendió también incluyó a la modelo Karina Jelinek, quien no trabaja en televisión desde el año pasado en el que participó del Cantando 2020. La propia Jelinek le puso paños fríos a los rumores y declaró a través de su cuenta de Twitter que aún no ha tomado una decisión al respecto.

https://twitter.com/Karijelinek/status/1473488402754379776 aún no lo decidí …. https://t.co/IdVfBw6XTH — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) December 22, 2021

Quien sí desmintió de manera contundente su posible participación en el certamen fue el influencer Lizardo Ponce, que también a través de su cuenta de Twitter se expidió al respecto.

https://twitter.com/lizardoponce/status/1473453455205302273 No voy a encerrarme en ningún lado jajaja — lizardo (@lizardoponce) December 22, 2021

https://twitter.com/lizardoponce/status/1473456507064774658 Me divertiría mucho pero no podría estar sin mi teléfono ni media hora jiji https://t.co/fWU5l7iscH — lizardo (@lizardoponce) December 22, 2021

Faltan confirmaciones de los principales conductores de Intrusos, pero todo parecería indicar que El Trece transmitirá el 2022 de esta manera y utilizaría sus distintas programaciones para generar contenido en el próximo programa de chimentos.