Va por todo: El Trece intenta robarle una estrella a Telefe

“No voy a mentir, a mí me hubiera encantado empezar el año y tener mi programa asignado, un desafío con un nuevo proyecto, nuevo estreno… pero no fue lo que pasó. ¿Y qué le pasa al conductor de televisión cuando eso no pasa? Te sentís en el quinto subsuelo, empezás a sentir que si no hacés, no sos”, explicó Leandro Leunis en su pasado frente a la cancelación de su programa.