Murió Sebastián Amurín, el joven con un tumor en el rostro

"No creí llegar a este punto. Sé que lamentablemente no hay nada para hacer en lo médico y en lo alternativo. Probé un montón de cosas, pero nada funcionó. Es un tumor demasiado agresivo. Me acuerdo una vez que la doctora de rayos me había dicho que este tumor era prácticamente inmune a todo tipo de tratamientos. Siempre dijo que ‘no, creo que hay algo para hacer’. Parece que al final tenía razón, parece que este tumor es inmune. No puedo hacer transferencias, quimioterapia ni radioterapia. Recibí tanta toxicidad durante estos ocho años en tantos tratamientos que lamentablemente no los puedo recibir más. Si hago un tratamiento más, corro el riesgo de muerte. Qué enfermedad de mierda. Saber que hice absolutamente todo y que ya no hay más nada por hacer”, contó entonces.

Y agregó: “Los oncólogos dicen que se topan con un tumor así cada diez años. No es un tumor frecuente. Tuve un tumor demasiado agresivo que no me dejó hacer mucho más que todos estos tratamientos. Pero bueno, hacía este video para que me vean, para que sepan que estoy bien. No sé mucho qué decir. No sé dónde buscar ayuda. No hay mucho más para hacer más que esperar un simple milagro que no sé si va a ocurrir. Es muy chocante todo eso. Cuesta creer que no haya más nada para hacer. Cuesta creer que con 25 años no haya cura. Cuesta creer que no voy a tener ningún futuro. Cuesta muchísimo".

"Ojalá no le toque a nadie pasar por todo esto. Ojalá que todas las personas que estén luchando con cualquier enfermedad que la sigan luchando, que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas. Sigan peleando por todo. Ojalá haya un milagro. Ojalá que sí. No hay solución en ninguna parte del mundo, por eso se ha buscado. He contactado desde Argentina a distintos médicos del mundo, varios me han dicho que no. Ya nos quedó claro que no hay posibilidad alguna”. había agregado en su último video.

En los últimos meses, la enfermedad tuvo un severo avance, y los médicos ya le habían dicho que su cuerpo "está mostrando signos de que no puede pelear más".

“Los médicos ya hablaron tanto conmigo y con mi familia. Nos dijeron que nos preparemos porque la enfermedad es muy grave y porque mi cuerpo, poco a poco, está mostrando signos de que no puede pelear más. Se está debilitando y es lógico: 8 años de lucha. Mi alma tiene fuerza pero mi cuerpo ya no las tiene, por eso pido por favor ayuda porqué no quiero morir, no creo merecer morir así, merezco tener un futuro como todos, tener mi familia, tener mis hijos, ver a mi mamá disfrutar de sus nietos, el orden natural, y no tener que morirme ahora”.

Sebastián tenía 25 años, vivía con su mamá y su hermano en Moreno, provincia de Buenos Aires. Su vida cambió en 2014 cuando, a sus 17 años, sintió un bulto en el maxilar derecho. “Pensé que era un granito pero con el tiempo iba creciendo, así que hice una consulta en el Hospital Ramos Mejía. Allí decidieron hacer una biopsia. En enero de 2015 recibí los resultados y todos los datos daban como concluyente que tenía este sarcoma”, había contado.

